Польша празднует День Независимости: интересные факты из истории страны

Польша отмечает Национальный День Независимости 11 ноября. Именно в этот день в 1918 году государство вернулось на карту Европы после того, как его территория в течение 123 лет находилась под властью других стран, включая Австрию, Пруссию и Россию.

Официальная дата празднования – условная. В действительности Регентский совет объявил о независимости еще 7 октября 1918 года по инициативе князя Здислава Любомирского. Об этом и других интересных фактах из истории – далее в материале.

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Интересные факты о независимости Польши

7 октября 1918 года Польша наконец-то избавилась от оккупационных властей и стала Польской Республикой. Тогда страну стали называть второй Речью Посполитой, чтобы подчеркнуть преемственность королевского федеративного государства. 11 ноября на пост главы государства пришел первый президент восстановленной республики Юзеф Пилсудский. Тогда и начался процесс возрождения независимости, поэтому этот день считают началом польского суверенитета. Еще одной причиной перенесения празднования с 7 октября на 11 ноября стало окончание Первой мировой войны и подписание Компьенского перемирия. Сначала 11 ноября отмечали исключительно как военный праздник, и только в 1937 году этот день официально объявлен национальным. Независимая Польша была лишь до сентября 1939 года, когда ее поделили нацистская Германия и Советский Союз. Празднование 11 ноября было запрещено.

Снова ежегодно отмечать Национальный День Независимости в Польше 11 ноября начали только с 1989 года. С тех пор этот день выходной, ровно в полдень перед Могилой Неизвестного Солдата происходит смена торжественной стражи, а все вокруг развешано национальными бело-красными флагами.