Польша переходит на зимнее время: как поляки относятся к переводу часов

В последнее воскресенье октября Европа переходит с летнего на зимнее время. В частности, переводят часы и в Польше. Как к этому относятся сами поляки, читайте дальше.

Когда в Польше переводят часы

Польша, как и Украина и вся Европа, переходит с летнего на зимнее время уже в эти выходные – с субботы (29 октября) на воскресенье (30 октября). Так, в ту ночь в 3:00 стрелки часов нужно перевести на 2:00. Зимнее время продлится до последнего воскресенья марта 2023 года.

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Как поляки относятся к переходу на зимнее время

Перевод часов большинство населения Польши не поддерживает. Следовательно, согласно опросу IBRiS, почти 80% поляков больше не хотят переходить на зимнее или летнее время.

На вопрос "Как вы считаете, следует ли отменить переход на зимнее/летнее время?" 47,2% опрошенных ответили "точно да" и еще 29,8% выбрали ответ "скорее да".

Только около 14% респондентов хотят оставить смену времени: 9,1% ответили "несомненно нет", 4,8% – "скорее нет". Еще 9,1% участников затруднились с ответом.

У Евросоюза была идея отойти от изменений времени. В марте 2019 года Европейский парламент в Страсбурге проголосовал за правила, которые должны быть отменены в странах ЕС путем перевода времени, то есть перевода часов весной и осенью. Проект поправки к директиве предполагал, что в последний раз смена времени в ЕС состоится в 2021 году. Государства-члены имели право решать, какое время будет применяться к ним. В конце концов это правило так и не отменили.