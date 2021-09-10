Польша открылась для туристов: список 27 доступных авиасообщений с Украиной

Правительство Польши разрешило въезд на территорию страны с целью туризма. Самый быстрый способ попасть в республику – авиаперелеты.

Сейчас между Украиной и Польшей летают польская компания LOT, а также лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Всего доступно 27 маршрутов, которые осуществляются прямо сейчас, или же планируется их запуск в течение осени этого года.

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Условия въезда в Польшу

С 9 сентября вакцинированные путешественники не обязаны проходить карантин после пересечения границы. Украинцы, которые не привились против COVID-19, или же получили пока не признанную в Польше вакцину CoronaVac, пока вынуждены пройти период изоляции на территории республики в течение 10 дней.

Доступные авиасообщения

Компании осуществляют рейсы из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье. Киев и Львов лидируют по количеству доступных направлений – осуществляются перелеты сразу в 7 польских городов. Из Одессы можно добраться в 6 городов Польши, из Харькова – в 5, а из Запорожья – всего в 2.

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