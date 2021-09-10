Польша открылась для туристов: список 27 доступных авиасообщений с Украиной

10 сентября 2021 , 17:29
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Источник:

24 канал

Правительство Польши разрешило въезд на территорию страны с целью туризма. Самый быстрый способ попасть в республику – авиаперелеты.

Сейчас между Украиной и Польшей летают польская компания LOT, а также лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Всего доступно 27 маршрутов, которые осуществляются прямо сейчас, или же планируется их запуск в течение осени этого года.

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Условия въезда в Польшу

С 9 сентября вакцинированные путешественники не обязаны проходить карантин после пересечения границы. Украинцы, которые не привились против COVID-19, или же получили пока не признанную в Польше вакцину CoronaVac, пока вынуждены пройти период изоляции на территории республики в течение 10 дней.

Доступные авиасообщения

Компании осуществляют рейсы из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье. Киев и Львов лидируют по количеству доступных направлений – осуществляются перелеты сразу в 7 польских городов. Из Одессы можно добраться в 6 городов Польши, из Харькова – в 5, а из Запорожья – всего в 2.

Авиасообщение между Украиной и Польшей: список доступных этой осенью направлений

Вылет Прилет Компании
Киев Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
  Гданьск Wizz Air, Ryanair
  Катовице Wizz Air, Ryanair
  Краков Wizz Air, Ryanair
  Познань Wizz Air, Ryanair
  Вроцлав Wizz Air, Ryanair
  Быдгощ Ryanair
Львов Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
  Краков Ryanair
  Гданьск Wizz Air
  Катовице Wizz Air
  Познань Wizz Air, Ryanair
  Щецин Wizz Air
  Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Одесса Варшава LOT
  Гданьск Wizz Air, Ryanair
  Катовице Wizz Air, Ryanair
  Краков Ryanair
  Познань Ryanair
  Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Харьков Варшава Ryanair
  Гданьск Wizz Air, Ryanair
  Краков Wizz Air, Ryanair
  Вроцлав Wizz Air
  Познань Ryanair
Запорожье Катовице Wizz Air
  Вроцлав Wizz Air
Автор: Сергій Зятюк