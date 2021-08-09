Половина поляков хочет получать зарплату в конвертах и готова нарушить закон: опрос
Источник:ZPF
Опрос Związku Przedsiębiorstw Finansowych "Финансовая мораль поляков 2021" показал, что жители Польши склонны к неэтичному финансовому поведению и иногда готовы нарушить закон. В частности, уклоняться от уплаты налогов хотят 63% населения.
Неофициальное трудоустройство, зарплата в конвертах и оформление имущества на родных с целью скрыться от кредиторов – поведение, которое одобряет большая часть польского общества. Оправдание финансовым махинациям ищут 45,3% поляков.
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Детали опроса
Респонденты ответили на 9 вопросов, которые касались понимания и восприятия тех или иных финансовых выгод, а также законодательства. Поляки готовы оправдать нарушение правил почти в половине ситуаций:
- 63% рассматривают возможность нелегального трудоустройства с целью избежания уплаты налогов;
- 3 из 5 респондентов покупают товары и услуги неофициально наличными, чтобы не платить НДС;
- 55% оформят имущество на родных, чтобы избежать общения с кредиторами;
- более 50% опрошенных готовы оправдать сокрытие финансовой информации, которая может повлиять на их кредитный рейтинг;
- 48% готовы взять кредит и не выполнять все условия его возврата;
- 1 из 10 респондентов готов подделать документы, которые бы повлияли на его финансовую ситуацию.
Добавим, что люди зрелого возраста гораздо реже оправдывают финансовые махинации. Высший уровень финансовой морали демонстрируют женщины.