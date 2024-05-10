Такое приключение на себе почувствовал и Юрий Отруба, который является руководителем 29-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский". Он рассказал Закордон 24, что переживают работники во время зимовки и, не хочется ли домой.

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Как полярники проводят зимовку в Антарктиде

Люди делятся на две разные категории, когда речь идет о зимовке на станции в Антарктиде. Одни не намерены возвращаться, тогда как другие намерены снова посетить ледяной континент снова через год или несколько. Решение повторить этот уникальный опыт, в конце концов, остается за каждым человеком.

Юрий подчеркнул важность первой зимовки как решающего показателя для тех, кто отправляется в экспедицию на отдаленную станцию. Он отметил, что первый опыт дает ценную информацию, которая помогает людям лучше подготовиться к будущим визитам, и, как сообщается, уровень осведомленности с вызовами и реалиями жизни на станции во время следующих поездок – второй или третьей – увеличивается на 70%.

Работники и жители станции "Академик Вернадский" сталкиваются с повышенными рисками во время зимнего сезона. Хотя на станции присутствует врач, который оказывает ограниченную медицинскую помощь, выход за пределы станции требует от людей полагаться только на собственные силы. Любые экскурсии связаны с определенными опасностями, которые необходимо тщательно учитывать.

О волнении за родных в Украине

Очевидно, что пребывание в течение длительного времени так далеко от дома вызывает смешанные чувства, и в определенной степени переживания с обеих сторон. Но, как говорит руководитель 29-й экспедиции, сейчас они чаще волнуются за родных и близких в Украине. Хотя, вероятно, должны были бы больше волноваться родные за самих полярников в Антарктиде.

Сегодняшние такие реалии, что волнуешься за близких в Украине, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Особенно, когда в Украине начались блэкауты: информационная тишина дома очень пугала. Все время находились в нервном ожидании сообщений от родных, что с ними все хорошо,

– рассказал он.