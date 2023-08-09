В Польше ухудшилось отношение к украинцам: больше всего волнуются польские женщины

Поляки стали немного хуже относиться к украинцам. Большинство по-прежнему настроены положительно, но эта доля уменьшилась.

67% поляков до сих пор положительно относятся к украинцам, но эта доля значительно снизилась. Об этом свидетельствуют последние исследования Варшавского университета. Почему польские соседи остыли к украинцам и как они это объясняют – дальше в материале.

К теме Кто из украинцев планирует остаться в Польше и от чего это зависит: опрос

Большинство поляков все же настроены положительно

Украинские беженцы в Польше – преимущественно женщины. Это сказалось на польках, которые видят в украинках потенциальных конкуренток. Именно в группе женщин до 29 лет со средним образованием заметили наиболее настороженное отношение к украинкам.

Действительно, в сети немало объявлений о том, что польские мужчины ищут себе женщин из Украины. Специальные группы в соцсетях типа "Украинки знакомятся с поляками", "Одинокие украинки в Польше" и "Украинка ищет мужчину" появляются регулярно и быстро собирают тысячи людей.

По результатам исследования, 67% поляков относятся к украинцам положительно. В то же время возросла доля людей, которые определили свое отношение как негативное – с 8% до 13%. Всего 31% опрошенных сказали, что изменили свое отношение, из них 85% – к худшему.

Раньше 62% поляков считали, что украинским беженцам нужно помогать, но сейчас так думают только 40%. И впервые более половины опрошенных (55%) высказались против предоставления дополнительной помощи украинцам.

Главная причина ухудшения настроений – якобы потребительское отношение украинцев. Об этом сказали 39% польских респондентов. Все больше полагают, что украинцы не должны получать такие же социальные льготы, как и граждане Польши.

Украинцы поднимают польскую экономику

Но поляки часто не знают, что украинцы не просто получают выплаты от правительства Польши, но и работают на экономику страны. В частности, за 2022 год украинские беженцы уплатили налогов почти на миллиард злотых.

Украинцы влились в систему трудоустройства страны и платят взносы наравне с поляками. Граждане Украины, являющиеся налоговыми резидентами Польши, получают декларацию PIT-11 от своего работодателя и обязаны платить налог на прибыль независимо от источника дохода.