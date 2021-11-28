Полиция помогла украинцу, забывшему важные документы в польском поезде
Источник:In Poland
40-летний украинец забыл в одном из польских поездов свой рюкзак. Внутри были важные документы, поэтому мужчина обратился к правоохранителям.
Инцидент произошел 23 ноября. Пассажир, живущий в Легнице, приехал в Явор на работу. Он спешил, потому случайно забыл рюкзак в поезде.
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Правоохранители быстро отреагировали
Украинец очень переживал, так как в потерянном рюкзаке были его паспорт и трудовой договор. Мужчина плохо разговаривал на польском, но правоохранителям все равно удалось с ним поладить. Офицер полиции позвонила на горячую линию польских железнодорожников и рассказала о случившемся.
Рюкзак успешно вернули владельцу
Билет пассажира помог выяснить, каким был маршрут поезда, конечная станция и время возвращения на вокзал в Яворе. После этого правоохранители связались с кондуктором. Чтобы вернуть рюкзак владельцу, понадобилось всего несколько часов. Внутри были все его вещи и документы.
Похожий инцидент в Польше
- Накануне другой украинец забыл несколько тысяч злотых на одной из польских АЗС. Он как раз получил зарплату и хотел отправить деньги родным, живущим в Украине.
- Мужчина спросил работников заправки, как осуществить перевод. Они посоветовали ему обратиться в банк или отправиться на почту. Украинец сразу поспешил туда, но забыл деньги на прилавке.
- Когда работники поняли, что он ушел без денег, сообщили об этом правоохранителям. Те помогли найти мужчину и вернули ему деньги.