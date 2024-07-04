Будьте осторожны, планируя путешествия: в Европе отменят сотни рейсов

По состоянию на июль 2024 года забастовки работников аэропортов продолжаются. В разгар туристического сезона отменили сотни рейсов.

В июле 2024 года сотрудники гражданской авиации будут бастовать по меньшей мере в 3 странах. Речь идет об Италии, Ирландии и Великобритании.

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В Италии уже завтра состоится масштабная забастовка

Италия – одна из самых популярных стран мира для летнего туризма. В течение сезона страна должна принять миллионы людей. На фоне наплыва туристов в Италии 5 июля состоится общенациональная забастовка персонала аэропортов. Известно, что это повлечет неудобства для пассажиров в таких городах:

Рим;

Венеция;

Милан;

Болонья.

Прогнозируют, что это точно повлечет сбои в полетах. Людей просят учитывать это, планируя свои путешествия.



В разгар лета отменят сотни рейсов / Unsplash

В Ирландии отменили сотни рейсов

Между тем в Ирландии еще в июне 2024 года пилоты флагманского авиаперевозчика Ирландии Aer Lingus начали бессрочную забастовку. Она проходит по принципу "работай по правилам". Это означает, что пилоты не перерабатывают сверхурочно. Отмечают, что из-за этого уже пришлось отменить около 400 рейсов.

В Великобритании тоже состоится забастовка

Между тем сотрудники аэропорта Гатвик в Великобритании также планируют забастовки. Они будут проходить 12 – 14 июля и 18 – 21 июля.