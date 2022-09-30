Как выехать из Украины в условиях войны: для людей с инвалидностью запустили сайт с советами
30 сентября 2022 , 13:01Читати новину українською
Источник:eeas.europa
Идет восьмой месяц большой войны в Украине, а украинцы продолжают бежать из временно оккупированных регионов. Многие из наших земляков в поисках спасения уезжают за границу.
Но некоторые украинские беженцы в обществе более уязвимы, чем другие. Именно поэтому в эти сложные времена Программа развития ООН и ЕС создали новый портал для людей постарше и лиц с инвалидностью. Этот сайт должен помочь узнать всю важнейшую и полезную информацию о пересечении границы.
Читайте также Паспортный сервис в Варшаве: какие услуги доступны для украинцев – актуальные цены
Какая информация доступна на новом сайте
- Правила и требования пересечения границы.
- Как лицам с инвалидностью получить статус внутренне перемещенного лица / беженца / статус временной защиты в странах ЕС и не только.
- На какую гуманитарную помощь можно рассчитывать за границей.
- Все о возможностях получения социальной помощи в европейских странах.
- Психологическая поддержка во время войны.
- Советы по поиску образовательных возможностей и работы.
- Как найти жилье за границей и другие вопросы.
Разработку и поддержку работы платформы профинансировал ЕС в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира.