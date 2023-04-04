Появились духи с запахом Кракова: чем пахнет город

Парфюмер Якуб Петринка собрал в одном флаконе ароматы Кракова. Премьера запаха "Krakov" состоялась 1 апреля в павильоне Выспянского.

По словам Якуба, Краков пахнет современно и свежо, и имеет тонкий ретро-оттенок. Эти духи подойдут как женщинам, так и мужчинам.

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Краков закрыли во флаконе духов

Зеленый, древесный, кожистый и немного водяной – такие запахи преобладают в Кракове по интерпретации Якуба Петринки. Хотя некоторые скажут, что столица Малопольщи ежедневно пахнет смогом, парфюмер попытался акцентировать внимание на ароматных нотах, встречающихся в его любимых локациях.

Что вдохновило парфюмера на исследование краковских ароматов

Якуб Петринка родом из Замостья, но уже 14 лет живет в Кракове. Он окончил факультет туризма, оставил работу на полный рабочий день, чтобы заняться созданием духов. С 2019 года он управляет своим нишевым брендом и уже имеет шесть ароматов. Один из них – интерпретация польского янтаря и запаха хвойного леса.

На днях состоялась премьера еще одного его аромата под названием "Kraków". Хотя Miasto Królów является мужской формой, Якуб Петринка уверяет, что новые духи будут унисекс. Создатель объясняет, что нишевые бренды давно не используют гендерное деление. Выбор аромата очень субъективен. Поэтому "Kraków" будет для каждого, кому придется по душе.

Я составил классическую французскую пирамиду ароматов. Я описываю историю этих записок в форме прогулки, которая начинается в воскресенье на Вавеле, где растет плющ. Позже иду на Plac Nowy, где есть ярмарка с ретро сумками из коровьей кожи. Впоследствии я иду на Błonia (местный район), где много трав и деревьев, и наконец отправляюсь к реке Вислы. Сижу на барже, пью кофе и чувствую запах воды. Так пахнет для меня Краков,

– рассказывает Якуб Петринка.

Где можно купить духи

Духи "Kraków" продаются в нишевой парфюмерии Lulua на ул. Józefa 22. Аромат также будет доступен в Катовице, Варшаве, Сопоте, Пщине, а также в Швеции, Румынии и США. Флаконы будут в двух размерах: 30 миллилитров за 450 злотых и 15 миллилитров, которые будут стоить 250 злотых.