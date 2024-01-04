Страны Северной Европы охватили сильные морозы: как выглядит зима в Скандинавии

На севере Европы фиксируют самую низкую температуру за всю зиму. Сильные морозы накрыли Швецию и Финляндию. Здесь не только рекордно холодно, но и очень атмосферно.

На этой неделе температура воздуха в Швеции и Финляндии побила рекорд и опустилась до -40°C. Также страны пострадали от мощных снегопадов и сильного ветра. Смотрите самые эффектные фотографии зимних морозов на севере Европы в подборке 24 Канала.

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Рекордные морозы Европы

На севере Швеции в селе Никкалуокта температура на этой неделе опустилась до -41,6 градуса по Цельсию. Но этот рекорд продержался недолго. В ночь на среду в деревне Квиккекк была зафиксирована температура -43,6°C. Это самая низкая температура января в Швеции за последние 25 лет.

Шведы справляются не только с рекордными морозами, но и с кучами снега / Фото Fredrik Sandberg (TT)

Похолодание в соседней Финляндии было зафиксировано в городе Иливиеска. Там температура утром 2 января снизилась до -37,8°C. Столбики термометров показали более -30°C и в нескольких местах в Лапландии. В Энонтекио холод уже достиг -42,1°C.

Город Ваала в Финляндии начал новый год с сильных морозов / Фото Pekka Hatunen

В соцсетях показали, насколько холодно сейчас в Лапландии / Фото с инстаграма natureninanina

Также в сети напомнили, что будет, если эффектно разлить кипяток при температуре –40 градусов. Этот зимний тренд снова стал популярным.

Сильные снегопады вызвали проблемы в Дании и на юге Норвегии. Власти призвали людей оставаться работать из дома, в некоторых городах закрыли школы. В Осло на следующие выходные пообещали, что температура может достигнуть 27 градусов мороза. Это будет новый зимний рекорд для столицы Норвегии.

Вьюга в Норвегии / Фото Tor Erik Schrøder (NTB)

Из-за экстремальных холодов и снегопадов в Скандинавии есть перебои с общественным транспортом. Рекордный холод в Швеции и Финляндии повлиял на цены на электроэнергию – они резко возросли.