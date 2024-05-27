Стал жертвой соцсетей: еще один популярный курорт хочет начать брать деньги с туристов

Лаутербруннен – одна из самых живописных горных деревень в Швейцарии. Ежегодно туда прибывают тысячи туристов. Населенный пункт уже назвали "жертвой соцсетей".

Все потому, что инста-кадры с Лаутербруннен просто завораживают. Они становятся вирусными в соцсетях, и тысячи людей приезжают в надежде сделать себе такие же.

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Местные жители жалуются, что толпы туристов разрушают их спокойную размеренную жизнь. В частности, растут цены на недвижимость (и без того недешевые), парковки и общественный транспорт – переполнены, а вокруг – горы мусора. Люди рассказывают, что чувствуют себя так, будто работают в парке развлечений и должны делать все, чтобы туристы весело провели время.



Лаутербруннен – идеальное место для отдыха / Unsplash

Въезд в Лаутербруннен может стать платным

По состоянию на 2024 год Лаутербруннен решил последовать примеру других популярных мировых курортов и ввести плату за въезд. В то же время отмечают, что это не будет касаться людей, прибывающих общественным транспортом. Кроме того, не будут платить гости, которые забронировали ночлег на территории села.

В то же время скептики считают, что это ничего не изменит. Потому что еще ни разу в истории туристический налог не уменьшил количество путешественников. Люди готовы платить за посещение локаций мечты.