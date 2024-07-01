Путешествие в Италию, Грецию, Испанию: к туристам обратились со срочным предупреждением

Лето 2024 года доставило туристам немало хлопот аномальной жарой. К путешественникам, которые собрались провести отпуск в Италии, Греции или Испании обратились со срочным предупреждением.

Ученые из разных уголков мира бьют тревогу из-за последствий глобального потепления. Пока наиболее населенные столицы просто "плавит", Европа также страдает от аномальной для себя жары.

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Что стоит знать туристам перед путешествием в морские страны

Греция, Италия и Испания традиционно входят в рейтинг самых посещаемых стран мира. Особенно много туристов они принимают летом, когда люди пытаются совместить городской и пляжный отдых.



Пляжный сезон – под угрозой из-за аномальной жары / Unsplash

К сожалению, первые последствия аномальной жары путешественники уже почувствовали. По состоянию на начало июля уже известно о нескольких погибших. Кроме того, сотни людей жалуются на плохое самочувствие.

Туристов, которые спланировали отпуск в этих странах на летние месяцы, предупреждают об угрозе и просят максимально соблюдать правила безопасности.

В частности, людей просят:

следить за соблюдением водного баланса;

использовать солнцезащитный крем;

не находиться на солнце в самые жаркие часы;

отказаться от экскурсий под открытым небом с 11:00 до 18:00 (некоторые известные туристические локации предусмотрительно даже закрывают на это время, например, Акрополь);

отложить походы в горы;

правильно тушить сигареты, чтобы не спровоцировать лесные пожары.

Также туристов призывают при планировании путешествия обращать внимание на собственное самочувствие и медицинские показатели. Если человек знает, что плохо переносит жару даже у себя дома, лучше отложить путешествие на сентябрь, когда море еще теплое, а температура воздуха – уже ниже.