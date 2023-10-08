С душем в купе и одноместными капсулами: в Европе запустят новые поезда – роскошные фото

Запустить современные поезда, предлагающие новые и усовершенствованные варианты путешествий по долгожданным маршрутам, планируют 10 декабря 2023 года. Речь идет о направлениях "Вена – Гамбург" и "Инсбрук – Гамбург".

Читайте также Впервые за 18 лет: Укрзализныця запускает новый поезд из Львова в Варшаву

В каждом составе будет семь вагонов, состоящих из:

двух сидячих,

трех купейных,

двух спальных.

Эти вагоны могут перевозить значительное количество пассажиров, вмещая в общей сложности 254 человека. В частности, пассажирам будут доступны спальные вагоны с улучшенными двухместными купе (с двухъярусными кроватями) в категориях Comfort Plus и Comfort, каждая из которых будет иметь собственный санузел с душем.

Двухместные купе в спальных вагонах в новых поездах / Фото ÖBB

Также в вагонах будет больше места для объемного багажа, таких как спортивный инвентарь, коляски и места для велосипедов.

Обычные купейные вагоны будут иметь по четыре спальных места и без ванных комнат.

Обычные четырехместные купе в новых поездах / Фото ÖBB

Но главной инновацией новых поездов будут "мини кабинки" – отдельные капсульные спальные места в купейных вагонах, расположенные друг над другом в два ряда, в которых каждый человек сможет изолировать свое личное пространство.

Эти купе оснащены удобным раскладным столиком для завтрака с зеркалом, лампой для чтения для лучшего обзора, достаточным количеством мест для хранения и надежными шкафчиками для обуви и личных вещей.

Индивидуальные капсулы в новых поездах / Фото ÖBB

В каждом поезде также будет оборудовано купе для людей с ограниченными возможностями, вмещающих до двух инвалидов-колясочников плюс еще два человека, а также доступный туалет.

Пространство в новых вагонах станет гораздо больше / Фото ÖBB

Сообщается, что новые поезда уже одобрены для использования в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. Они должны начать курсировать 10 декабря на международных маршрутах между Австрией и Германией "Вена – Гамбург" и "Инсбрук – Гамбург". Билеты поступят в продажу 11 октября.