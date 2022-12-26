В Польше появится первый поезд с панорамными окнами

В Польше появится поезд с необычными для местной железной дороги вагонами. Так, уже следующим летом по стране будут курсировать специальные швейцарские вагоны, оснащенные панорамными окнами.

Так что любителям красивых пейзажей приготовиться! Если вам нравится путешествовать по железной дороге, а еще вы обожаете созерцать, как во время движения меняются пейзажи за окном, вам точно следует задуматься о летней поездке, например, из Кракова в Перемышль. Дело в том, что в начале лета 2023-го этот маршрут будет обслуживать поезд, в составе которого будут специальные швейцарские вагоны с панорамными окнами.

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Панорамный поезд в Перемышль

Панорамные вагоны – это фактически визитная карточка Швейцарии. Во время путешествия по железной дороге пассажиры могут любоваться через большие окна горными видами, что привлекает многих путешественников. Все говорит о том, что в летнем сезоне поезд с такими вагонами появится и в Польше. Он будет курсировать из австрийского Граца в Перемышль через Вену и Краков. В первый рейс этот поезд, скорее всего, отправится 11 июня 2023 года.

В Польше будет курсировать поезд с панорамными вагонами / Фото spidersweb

Как сообщает "Rynek Kolejowy", в состав поезда EC/IC 104 Porta Moravica войдут три вагона, арендованных в Швейцарии. Один из них – знаменитый панорамный вагон Apm61 Pano. Сейчас он курсирует на живописной линии Цюрих – Грац.

Как отмечает "Rynek Kolejowy", именно этот тип вагонов стал настоящей изюминкой трансъевропейского поезда CEE, появившегося в Польше в прошлом году.