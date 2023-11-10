Победили перекупов: удается ли купить билеты на поезд Киев – Варшава с подписью в Дие

Теперь билеты на популярный поезд Киев – Варшава можно купить только с помощью Дия.Подписи. Такой метод борьбы с перекупами заработал на днях.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о первых результатах после нововведений. Итак, за сутки в приложении Укрзализныци украинцы смогли приобрести 179 билетов на ранее дефицитный поезд Киев – Варшава.

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Спекуляции с билетами остались в прошлом

Эти билеты покупали именно реальные пассажиры, а не перекупы. Ведь для того чтобы получить проездной документ, нужно проходить верификацию с помощью Дия.Подписи.

6 100+ верификаций в Укрзализныце через Дию. За день украинцы приобрели 179 билетов на самый популярный поезд Киев – Варшава. Без соревнований с перекупами, которые ранее массово выкупали их за несколько минут от старта продаж. Сегодня билеты были в наличии весь день,

– написал в телеграме Михаил Федоров.

В дальнейшем покупать билеты смогут только реальные люди. Если с одного аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты, его могут проверить и заблокировать.

Долгое время не удавалось решить проблему с перекупами, которые разбирали все билеты на популярное направление Киев – Варшава, а затем перепродавали пассажирам с наценкой. Теперь, кажется, все получилось.

Правда, это нововведение имеет определенный минус: поскольку билеты на поезд №67/68 Киев – Варшава можно приобрести только через Дию, то этого не смогут сделать иностранцы. Но у людей без украинского паспорта есть вариант воспользоваться альтернативными маршрутами – через Хелм или Перемышль.

Международные билеты теперь можно возвращать в приложении УЗ

Еще одно приятное нововведение в приложении Укрзализныци – теперь билеты на поезда международного сообщения можно возвращать онлайн. Раньше для этого нужно было ехать на вокзал, стоять в очереди и писать заявление на месте. Но после интеграции приложения УЗ с Дией – этого можно больше не делать.