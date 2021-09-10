Креативные ведущие событий (свадеб, Дней рождения и так далее) даже начали часто проводить такой конкурс: делят гостей праздника на две команды по возрасту, и участникам нужно назвать значения слов, которые загадывает команда-соперник. Так, старшие люди спрашивают у юных, что такое авоська или кравчучка. А молодежь, например, может спросить у старшего поколения значение слов юзер или фиксить. Чтобы лучше понимать друг друга, предлагаем рассмотреть примеры популярного среди молодежи сленга, пришедшего в употребление с английского языка. После изучения этих слов барьеров в общение молодежи с родителями станет немного меньше.
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Примеры подросткового сленга
Краш (от английского crush) – тот, у кого влюблен другой человек. Сленг стал популярным из-за английского выражение to have a crush on someone, что значит быть влюбленным в кого-то.
Шипперить (от английского ship) – термин произошел от английского слова relationship, а точнее от частицы ship, что значит желать, чтобы два человека начали встречаться.
Стэнить (от английского stan) – обожать кого-то из знаменитостей. Главный герой песни Эминема Стэн был образом излишне навязчивого фаната, что и стало началом для распространения понятия стэнить.
Криндж (от английского cringe) – значит что-то неприятное, тревожное, что вызывает чувство неловкости. Слово употребляют во время разговора о песнях, фильмах, событиях и тому подобное.
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