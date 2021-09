Креативные ведущие событий (свадеб, Дней рождения и так далее) даже начали часто проводить такой конкурс: делят гостей праздника на две команды по возрасту, и участникам нужно назвать значения слов, которые загадывает команда-соперник. Так, старшие люди спрашивают у юных, что такое авоська или кравчучка . А молодежь, например, может спросить у старшего поколения значение слов юзер или фиксить. Чтобы лучше понимать друг друга, предлагаем рассмотреть примеры популярного среди молодежи сленга, пришедшего в употребление с английского языка. После изучения этих слов барьеров в общение молодежи с родителями станет немного меньше.

Примеры подросткового сленга

Краш (от английского crush ) – тот, у кого влюблен другой человек. Сленг стал популярным из-за английского выражение to have a crush on someone , что значит быть влюбленным в кого-то.

Пример употребления: Неужели это и есть твой краш ? Как по мне, он даже не стоит внимания.

Шипперить (от английского ship ) – термин произошел от английского слова relationship , а точнее от частицы ship , что значит желать, чтобы два человека начали встречаться.

Пример употребления: Я так долго шипперила по этим двум, а они так и не сошлись. ⠀

Ст э нить (от английского stan ) – обожать кого-то из знаменитостей. Главный герой песни Эминема Стэн был образом излишне навязчивого фаната, что и стало началом для распространения понятия ст энить.

Пример употребления: Я ст э ню Дженнифер Энистон и больше всего на свете мечтаю увидеть ее.

Криндж (от английского cringe ) – значит что-то неприятное, тревожное, что вызывает чувство неловкости. Слово употребляют во время разговора о песнях, фильмах, событиях и тому подобное.

Пример употребления: Этот сериал – полный криндж . Я жалею, что начал его смотреть.