At the airport: фрази, які треба знати обов'язково, щоб порозумітися

Нерідко мандрівники мають страх, що не зможуть порозумітися за кордоном, зокрема і в аеропорту. Впевнені, що бодай раз у житті у вас ставалася курйозна ситуація в цій локації, й інколи це було через незнання мови.

Насправді все набагато простіше – існують обов'язкові фрази, які треба знати. Вони допоможуть досягнути порозуміння. Існує спеціальна добірка фраз й для аеропорту.

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Добірка фраз для спілкування в аеропорту, які має знати кожен

Реєстрація на рейс

Якщо ви не зареєструвалися на рейс онлайн, на стійці можете почути від співробітника аеропорту такі питання і прохання:

May I see your passport? – Пред'явіть свій паспорт.

– Пред'явіть свій паспорт. Would you like a window or aisle seat? – Ви хочете сидіти біля вікна або біля проходу?

– Ви хочете сидіти біля вікна або біля проходу? Do you have any carry-on luggage? – У вас є ручна поклажа?

– У вас є ручна поклажа? Do you have any liquids or sharp objects in your carry-on luggage? – У ручній поклажі є рідини або гострі предмети?

– У ручній поклажі є рідини або гострі предмети? You have to check-in your luggage – Ви повинні зареєструвати свій багаж.

– Ви повинні зареєструвати свій багаж. How many pieces of baggage do you have? – Скільки у вас сумок / валіз?

– Скільки у вас сумок / валіз? Place your bag on the scale – Поставте сумку на ваги.

Оформлення багажу

Якщо у вас запитають:

Are you log in your baggage or carrying on? – Ви здаєте багаж чи берете його з собою?

Відповідайте:

I want to take this bag with me – Я хочу взяти цю сумку в салон / I'd like to check-in my luggage – Я хочу зареєструвати свій багаж.

Фрази, які треба знати в аеропорту / Фото mycheaptrip.com.ua

Якщо ваш багаж вимагає дбайливого транспортування, обов'язково скажіть:

Please, mark this bag as "fragile" – будь ласка, позначте цей багаж як "крихкий".

Якщо виявиться, що сумка надто важка, ви можете почути:

Your luggage is overweight – Вага вашого багажу більше допустимого.

– Вага вашого багажу більше допустимого. You'll have to pay for excess luggage – Вам доведеться доплатити за перевагу.

Контроль безпеки

Точно почуєте від персоналу аеропорту:

Take your laptop out of your bag – Дістаньте ноутбук з сумки.

– Дістаньте ноутбук з сумки. Take your phone and metallic things out of your pockets and put them on the tray, please – Викладіть телефон і металеві предмети з кишень і покладіть їх в піддон, будь ласка.

– Викладіть телефон і металеві предмети з кишень і покладіть їх в піддон, будь ласка. Take off your shoes / belt, please – Зніміть взуття / ремінь, будь ласка.

– Зніміть взуття / ремінь, будь ласка. Are you carrying any liquids? – Ви перевозите рідини?

– Ви перевозите рідини? You may pass on – ви можете проходити.

Якщо у ручній поклажі знайшли щось заборонене, вам про це повідомлять:

You can't take this liquid on the plane – Ви не можете взяти цю рідину на борт.

– Ви не можете взяти цю рідину на борт. I must confiscate these goods – Я повинен конфіскувати ці предмети.

– Я повинен конфіскувати ці предмети. I'm afraid you can't take that through – Мені шкода, але ви не можете взяти це з собою.

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На борту

Перед зльотом і під час польоту ви будете чути повідомлення по гучномовному зв'язку:

Please stow your hand luggage in the overhead locker or under the seat in front of you – Будь ласка, додайте свої речі на полиці над собою або під сидінням попереду.

Які фрази можуть знадобитися на борту літака / Фото UnSplash

Make sure your seat belt is fastened – Переконайтеся, що ваш пасок пристебнутий.

– Переконайтеся, що ваш пасок пристебнутий. Please, put your chairs into an upright position – Будь ласка, наведіть спинки крісел у вертикальне положення.

– Будь ласка, наведіть спинки крісел у вертикальне положення. Your lifejacket is under your seat – Рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням.

– Рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням. The emergency exits are located here, here and here – Аварійні виходи знаходяться тут, тут і тут.

– Аварійні виходи знаходяться тут, тут і тут. Please, remain seated until the plane comes to a complete standstill – Будь ласка, залишайтеся на місцях до повної зупинки літака.

Спілкування з іншими пасажирами й стюардами

Could I change seats with you? – Чи можу я помінятися з вами місцями?

– Чи можу я помінятися з вами місцями? I would like to change my seat – Я хотів би поміняти місце.

– Я хотів би поміняти місце. May I recline my seat? – Я можу опустити спинку сидіння?

– Я можу опустити спинку сидіння? I want to order some drinks – Я хотів би замовити напої.

– Я хотів би замовити напої. What time do we arrive? – О котрій ми прибуваємо?

– О котрій ми прибуваємо? I don't feel very well – Я погано себе почуваю.

Головне не хвилюйтеся! Ви зможете порозумітися в будь-якому випадку, адже зараз існує чимало спеціальних додатків, які стануть в пригоді.