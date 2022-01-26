Подача документов на карту побыту онлайн: в Польше готовят практическое нововведение

Карта побыту позволяет украинцам легально находиться в Польше от одного до десяти лет. Разрешение можно получить в воеводстве, а недавно в стране заявили о желании упростить процедуру.

Сейчас процесс подачи документов на карту побыту состоит из нескольких этапов и имеет ряд особенностей. В Польше предложили сделать возможной подачу документов онлайн.

Полезно знать Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды

Подробнее об инициативе

С картой побыту в Польше иностранец может:

получить официальную работу;

вести бизнес в другой стране;

получить разрешение на воссоединение семьи;

получать бесплатное образование в одном из вузов Польши;

получить социальную помощь на несовершеннолетних детей;

купить недвижимость или транспортное средство.

Следовательно, логично, что подавляющее большинство украинцев в Польше хотят выработать карту побыту. Люди заинтересованы в том, чтобы они могли получить желаемое максимально упрощенным способом.

Во вторник, 25 января, парламентский комитет по администрации и внутренним делам Польши заслушал информацию министра внутренних дел и администрации о текущем состоянии легализации пребывания иностранцев на территории республики. После этого Ярослав Шайнер, глава Управления по делам иностранцев сделал объявление, которое может заинтересовать многих украинцев.

Мы работаем над электронизацией всех процедур, чтобы иностранцу не приходилось идти в офис для подачи заявления на вид на жительство,

– сказал Ярослав Шайнер.

Руководитель Управления по делам иностранцев сообщил о завершении работ над модулем рассмотрения дел. По его словам, скоро иностранец сможет подать заявление в электронном виде по всей Польше, что касается воевод. В настоящее время такие действия будут доступны без квалифицированной подписи. Однако до конца года этот момент пообещали уладить.

Итак, благодаря этим изменениям иностранцу в Польше не придется приходить в офис, чтобы подать заявление на разрешение на проживание.

Узнайте, в какие страны уезжают украинцы и сколько им платят: смотрите видео

, в прошлом году околополучили карты побыту в соседней стране.



