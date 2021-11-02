Почти в 4 раза больше, чем в Украине: сколько зарабатывают польские учителя

В прошлом году минимальная ставка для польских педагогов выросла на 6%, что привело к увеличению зарплат учителей по всей стране. Сколько может получать дипломированный учитель в Польше – читайте дальше.

Дипломированный учитель со степенью магистра и педагогической подготовкой может получать в Польше до 6,5 тысячи злотых в месяц.

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Как формируется зарплата учителей

В Польше зарплата учителя, работающего в государственной школе, состоит из нескольких элементов:

базовый оклад;

надбавки (за выслугу лет, поощрения, функциональные возможности, условия труда);

оплата сверхурочных часов и замен;

премии и награды.

Такой принцип распределения заработной платы педагога применяется еще с 1982 года.

Сколько зарабатывают польские учителя

С первого сентября 2020 года минимальная ставка учителей государственной школы, имеющих степень магистра и педагогическую подготовку, распределяется следующим образом:

учитель-стажер – 2949 злотых;

учитель-контрактник – 3034 злотых;

назначенный учитель – 3445 злотых;

дипломированный учитель – 4046 злотых.

*Зарплата указана без учета налогов и других сборов

Сколько зарабатывают польские учителя / Фото Pexels

Магистры же без педагогической подготовки, бакалавры или инженеры с педагогической подготовкой не могут рассчитывать на такую оплату труда, поэтому их зарплата ниже. А бакалавры или инженеры без педагогической подготовки, а также владельцы дипломов об окончании коллегиума учителей иностранного языка получают еще меньше.

Как формируется государственная квота

В государственный бюджет Польши ежегодно вносят базовую квоту заработной платы, а средняя зарплата учителя определяется на ее основе. В базовую квоту входят оклад и все надбавки. К примеру, начиная с 1 сентября 2020 года, эта квота составляет 3537,80 злотых.

Итак, средняя зарплата:

учителя-стажера должно быть на уровне 100% базовой квоты (3537,80 злотых);

учителя-контрактника – 111% (3926,96 злотых);

назначенного учителя – 144% (5094,43 злотых);

дипломированного учителя – 184% (6509,55 злотых).

Однако это лишь средние показатели для всех, поэтому некоторые педагоги могут зарабатывать меньше, а другие, например директора школ, – больше.

Впрочем, если окажется, что зарплата всех учителей определенного региона не соответствует средним показателям,, которую местные власти выплачивают в начале следующего календарного года

К тому же, польские педагоги имеют право на получение так называемой "тринадцатой зарплаты" (в Украине ее эквивалентом является оплата учителям отпускных летом).

По состоянию на январь 2021 года, средняя зарплата учителей составила 4820 злотых или 1044 евро (без учета налогов и других сборов), что на 12% меньше, чем размер средней зарплаты в стране.

К слову, средняя зарплата украинского учителя первой категории в государственном учреждении – 6,6 тыс. гривен или 210 евро.