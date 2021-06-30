Почему жители Швеции, в частности эмигранты, любят свою работу: 5 причин

Швеция неоднократно упоминалась в рейтинге World Happines Repor как одна из стран, где живут счастливые люди. Причин для счастья у местных жителей немало: это и стабильная экономика, и связь с природой, и пропаганда спорта. В этой публикации остановимся на удовлетворении работой. Этот критерий является одним из важнейших, ведь в среднем человек проводит на работе третью часть суток.

Главный секрет того, что жители Швеции работают с удовольствием заключается в правильном балансе между работой и личной жизнью. Шведы убеждены, что главное – эффективность, а не потраченное за рабочим столом время.

Интересно Как устроена банковская система в странах Европы: опыт Польши и Германии

5 причин, почему жители Швеции любят свою работу

1. Достаточно времени на отдых

В Швеции законом предусмотрено пять недель оплачиваемого отпуска. При этом некоторые компании позволят работниками отдыхать шесть и более недель.

Отдыхать в Швеции можно не только во время отпусков и выходных, но и во время рабочего дня. Более того, это важная традиция, которая называется fika. Она предусматривает перерыв в работе на кофе с булочками и пирожными, чтобы пообщаться с коллегами и восстановить силы.

Жители Швеции достаточно отдыхают от работы / Фото Unsplash

2. Равенство

Шведы любят равенство. И это проявляется во многих моментах. Так, жители страны никогда не хвалятся друг перед другом достижениями или состоянием, чтобы не вызвать у собеседника чувство неловкости. В школах и высших учебных заведениях к преподавателям обращаются только по имени, без других привязок. Это вызывает у получателей образования доверие. Такое же правило действует в деловом мире. Поэтому подчиненные непринужденно общаются с топовыми менеджерами компаний.

Швеция также является одной из наиболее гендерно равноправных наций в мире. Например, шведские пары получают 480 дней родительского отпуска на одного ребенка, выплачиваемых примерно в размере 80 процентов их зарплаты. Родителям рекомендуется разделить отпуск поровну. Так в стране поощряют мужчин достаточно времени уделять своим детям.

Жители Швеции имеют оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком / Фото Unsplash

3. Профсоюзы

Около 70 процентов всех работников Швеции – члены профсоюзов. Профсоюзы сотрудничают с группами работодателей на отраслевом уровне, чтобы договориться об общепринятых условиях и предоставлять работникам различные льготы (например, в виде дополнительных курсов для освоения новых навыков).

Жители Швеции получают много бонусов от профсоюзов / Фото Unsplash

4. Обучение

В Швеции любой человек, который работает в компании не менее полугода, имеет право взять отпуск для учебы. Это гарантируется Законом о праве работника на отпуск из-за получения образование (Studieledighetslagen) 1974 года. Некоторые работники даже берут длительные отпуска, чтобы закончить обучение в школе.

Жители Швеции могут брать отпуск для обучения / Фото Unsplash

5. Распространенность английского языка

Это пункт, который является очень важным для эмигрантов. Овладеть шведским языком быстро удается не всем. Но в Швеции это не столь большая проблема, как в большинстве других стран. Английский язык в стране является очень распространенным. В больших городах вроде Стокгольма и Гетеборга многие компании используют английский как корпоративный язык.

В Швеции очень распространен английский язык / Фото Unsplash