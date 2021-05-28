Почему украинцы, которые работали в ресторанах Лондона, вернулись на родину

Санта Рудзите работала в лондонском ресторане Ферґюса Гендерсона St. John, а Вадим Грановский получил звание лучшего бариста Великобритании в дисциплине джезва. И они приняли решение вернуться в Украину и продолжить работу в сфере гастрономии в Киеве. О своем выборе украинцы не жалеют и охотно рассказывают, что на него повлияло.

Герои статьи признались, что не ставили перед собой цель переехать жить за границу. Однако перспективы современной жизни нередко подбрасывают такие возможности.

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О мотивации вернуться в Киев

Санта Рудзите рассказывает, что ей хотелось пожить в новом, молодом, наполненном энергией городе с большим количеством возможностей, чтобы быть причастной к процессу создания чего-то нового. Очень много ее друзей с подобной мотивацией поехали в Берлин. Вместо этого она из Лондона прибыла в Киев. И сейчас за Британией не унывает. Девушка говорит, что ей нравится, как развивается столица Украины.

В Вадима Грановского похожая история. Но перед возвращением из Лондона в Киев у него еще был транзит в Бали. О причинах возвращения говорит по-философски.

Очень простой ответ – у меня было ощущение, что так будет правильно. Правильно для меня, правильно на моем пути: строить личную и профессиональную жизнь в Украине. Было ощущение, что то, что я здесь делаю, именно сейчас нужно людям,

– делится Вадим Грановский.

Вадим добавляет, что Киев – один из мировых лидеров, если говорить о кофе. Ему кажется, что трудно найти такое количество хороших кафе в европейском или мировом мегаполисе, как в Киеве. Он это может сравнить со многими городами, где успел побывать или пожить.

Санта и Вадим соглашаются, что развиваться в гастрономическом бизнесе в Украине нелегко. На это есть много причин, среди которых: кризис, война и эпидемия. Однако, если человек действительно любит дело своей жизни, то должен быть готов преодолевать препятствия и уметь адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Я планирую продолжать работать в Украине, здесь до сих пор есть много возможностей создавать. Киев до сих пор является хорошей базой для развития. Но строить бизнес стоит с международным потенциалом. По крайней мере такую задачу я ставлю перед собой,

– говорит Вадим Грановский.

Вадим Грановский / Фото The Village

Санта Рудзите, в свою очередь, добавила, что регулярно общается с лондонскими друзьями, и из-за пандемии там сейчас тоже непросто. Девушка настроена на эффективную работу в Украине, потому что давно выбрала свою профессию и не планирует менять квалификацию.

Я мотивирую себя скорее достойно встретить трудности, чем оставить эту сферу. Я выбрала для себя ее уже очень давно, она мне очень нравится. Я плавно двигаюсь к тому, к чему планирую. Лучше так, чем, например, пробовать себя в ИТ,

– считает Санта Рудзите.

Украинцы работали в ресторанах Лондона, но решили вернуться в Украину / Фото Unsplash