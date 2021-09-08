Почему американцы улыбаются прохожим, а украинцы – нет: объяснение эксперта
Источник:Громадське радіо
Эмигранты всегда отмечают ментальные различия между жителями разных стран. К некоторым из них украинцам трудно привыкнуть. Управляющий партнер консалтинговой компании TLFRD, тренер и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Марина Стародубская рассказывала, почему так происходит.
В разговоре о межкультурных коммуникациях и межкультурном взаимодействии на "Громадське радіо" Марина Стародубская назвала уровни культур. Также она вспомнила о влиянии на поведение жителей определенной страны уровня социального доверия населения.
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О национальной культуре и ее уровнях
По словам Марины Стародубской, национальная культура означает совокупность ценностей и норм поведения, которые характерны для тех или иных этнических групп или наций.
Если нация мультиэтническая, объясняет эксперт, то есть место для нескольких культур. В общем культура, говорит госпожа Стародубская, делится на три уровня по глубине залегания. Первый уровень состоит из норм и артефактов.
Очень простой пример: вы идете по улице в Америке, каждый первый прохожий вам улыбается, и это считается нормой. Если же вы не посмеетесь – это странно. Теперь та же ситуация в Киеве: если вы улыбаетесь – это странно,
– объясняет Марина Стародубская.
Итак, то, что является приемлемым или неприемлемым из наглядных проявлений поведения, представляет общественную норму. После нормы, на следующем уровне, следует обозначить понятие ценностей.
На вопрос о том, почему американец улыбается, эксперт дает такой ответ: в США одна из ключевых ценностей на уровне страны – это кооперация и взаимодействие.
Кроме того, важную роль в формировании менталитета играет уровень социального доверия. В США он в целом высок. А вот в Украине – неудовлетворительный. Социальное доверие, добавляет эксперт, определяет, насколько человек готов простить, например, родственнику или семье серьезный проступок. Так, в странах с высоким уровнем социального доверия люди чаще полагаются на законы и другие государственные регуляции, чем на брата, свата или знакомых.
Соответственно, американец выходит в свет с ментальной настройкой: "Я скорее буду кооперироваться и работать с миром, чем буду ему противостоять". В Украине очень низкий уровень общественного доверия. Соответственно, украинец выходит в свет с настройкой, что везде чужие, а мир враждебен,
– отмечает эксперт.
И еще один уровень – это так называемые основные предположения. Они зависят от того, как интенсивно менялось общество под радикальным влиянием внешних обстоятельств.Также узнавайте, почему украинцы легче переживали карантин, чем французы. Об этом заявила писательница Ирэна Карпа на презентации аудиосериала "Восемь".