Где в Европе больше всего платят за час работы: актуальный рейтинг Евростата

Евростат обнародовал данные о почасовых зарплатах в странах ЕС. В Польше один из самых плохих показателей — 11,5 евро.

По данным Евростата, в среднем за один час работы в Европейском Союзе платят по 29,1 евро. В каких странах самый высокий почасовой оклад и почему Польша так низко в рейтинге — читайте в материале.

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Самые высокие и низкие почасовые зарплаты в Европе

Эксперты высчитали среднюю зарплату за час во всех отраслях промышленности и компаниях, в которых более 10 сотрудников. Сравнение показывает, насколько велик разрыв между самым низким и высоким уровнем почасовой оплаты труда.

Больше всего за час платят в Норвегии – 51,1 евро. Чуть ниже в рейтинге находится Дания – 46,9 евро. И на третьем месте расположилась Исландия – здесь платят по 43,3 евро за час работы.

Самый низкий уровень оплаты в странах Восточной Европы. В Польше час работы оценили в 11,5 евро. Это более чем в четыре раза меньше, чем в Норвегии. В 2018 году, согласно таким же подсчетам Евростата, почасовая стоимость рабочей силы в Польше составила 10,1 евро.

Еще более низкие почасовые зарплаты в Латвии – 11,1 евро, Венгрии – 10,4 евро и Румынии – 8,5 евро. Страной, где час работы оценили дешевле всего, является Болгария – только 7 евро.

Кто в Польше зарабатывает больше всего: рейтинг

Эксперты также исследовали самые высокооплачиваемые профессии в Польше за прошлый год. По данным Главного статистического управления, средняя зарплата в стране в прошлом году составила 6 346 злотых брутто (57 560 гривен).

Рейтинг самых высоких зарплат в Польше: