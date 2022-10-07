Миллион дешевых билетов: по всей Польше действует акция на поездки в поездах PKP Intercity

В PKP Intercity объявили о продаже миллион дешевых билетов. Это хорошая новость для любителей путешествовать на поезде, ведь за одну поездку придется заплатить лишь десяток злотых.

Чтобы поощрить людей больше путешествовать на поезде, Польская государственная железная дорога время от времени организует специальные предложения. Так, актуальная акция на осень 2022 года стартовала 1 октября и продлится до 30 ноября. Билеты PKP Intercity поступили в продажу. Всего выделено миллион акционных билетов.

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После рекордного сезона отпусков мы не сбавляем обороты! Особенно сейчас, осенью, стоит планировать более короткие или более длинные путешествия. Поэтому мы ввели продажу миллиона акционных билетов,

– говорится в сообщении PKP Intercity.

Поездки поездами PKP Intercity от 14 злотых

Так, в основном стоимость билетов в одну сторону по многим направлениям не превышает 20 злотых. Согласно официальной информации, цены на проезд на популярных маршрутах, например между Варшавой и Краковом, Труймистом, Катовице и Познанью, стартуют от 19 злотых. В свою очередь, из столицы до Лодзи, Люблина или Белостока можно доехать всего за 14 злотых.

Где купить дешевые билеты на PKP

Акция действует на поездки в каждой категории поездов, предлагаемых перевозчиком. Кроме того, дешевые билеты совместимы также с предусмотренными законом скидками. Это означает, что студенты или люди, путешествующие с детьми, также могут воспользоваться этим предложением.

Приобрести акционные билеты на поезда PKP можно через сайт intercity.pl, а также в приложении Mobile Navigator или bilkom.