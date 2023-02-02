Проезд по автомагистрали Катовице – Краков будет стоить дороже: водители возмущены тарифами

В Польше планируют повысить оплату за проезд на определенном участке автомагистрали А4 для всех категорий транспортных средств. Предлагаемые подорожания вызвали возмущение водителей, отмечающих, что цены будут завышены за столь короткий отрезок дороги, который к тому же часто ремонтируют и сужают.

Речь идет о повышении стоимости проезда платным участком автомагистрали А4 Краков – Катовице. Новые тарифы начнут действовать с 3 апреля 2023 года.

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Сколько придется платить водителям за пользование платной дорогой Катовице – Краков

Следовательно, за проезд по 70-километровому участку водители легковых автомобилей будут платить не 13, а 15 злотых на каждом выходе. Поэтому полчаса езды будут стоить 30 злотых. А стоимость поездки в обе стороны составит 60 злотых.

Тем временем водители транспортных средств всех других категорий будут платить 46 злотых, а не 40 злотых, как это было раньше.

Спикер SAM Рафал Чеховский отметил, что водители легковых автомобилей, которые используют автоматические платежи, получат скидку в размере 13% (2 злотых). Это касается оплат A4Go и Telepass, а также приложений Autopay, SkyCash, mPay, IKO и карты ORLEN Flota.

Напомним, для автомобилей с украинской регистрацией и транспортных средств, которые едут по автомагистрали с целью помощи через войну, проезд на участке А4 Катовице – Краков в марте – апреле 2022 года был бесплатным.