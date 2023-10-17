Распродажа PKP Intercity: польский перевозчик предлагает миллион билетов от 9 злотых

PKP Intercity, польский железнодорожный перевозчик, сделал заявление о продаже 1 миллиона билетов по очень низким ценам. Начиная с 19 злотых, эти акционные билеты являются привлекательным предложением путешествовать по стране. На короткие расстояния билеты можно приобрести через систему бронирования компании еще дешевле – всего за 9 злотых.

Дешевые билеты доступны на рейсы из приграничных в Украину городов – Перемышля, Медики, Люблина, Хелма и других. Удобнее всего дешевые варианты искать на официальной странице перевозчика.

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Условия распродажи:

количество акционных билетов – 1 миллион;

продлится до 1 ноября;

распространяется на рейсы внутри Польши.

Следует заметить, что билеты по акционным ценам доступны на разных этапах продаж – после старта продаж, за десяток-несколько дней до вылета и даже в день путешествия.

Предложение включает путешествие по первому классу – благодаря этому путешествия высшего стандарта стали доступнее.

Акция также сочетается с установленными законом скидками, так что студенты, пенсионеры и ученики путешествуют еще дешевле, самые низкие цены будут соответственно для отдельных групп:

студенты (скидка 51%) – от 9,31 злотого в поездах категорий TLK и IC, и от 24 злотых в поездах категорий EIC и EIP;

пенсионеры и студенты (скидка 37%): от почти 12 злотых в поездах категорий TLK и IC и от 30,87 злотых в категориях EIC и EIP.

Примеры бронирования дешевых билетов / Скриншот с сайта PKP Intercity

В Европе появятся новые роскошные поезда

Австрийская ÖBB, государственная железнодорожная компания, запустит новые поезда с душем и одноместными капсулами. Парк из 33 новых ночных поездов выйдет на маршруты в декабре 2023 года. Эти поезда сначала будут ездить по направлениям "Вена – Гамбург" и "Инсбрук – Гамбург".

Пассажирам станут доступны спальные вагоны с улучшенными двухместными купе в категориях Comfort Plus и Comfort. Каждое из них будет иметь отдельный санузел с душем.

Но главной инновацией австрийского перевозчика будут "миникабинки" – отдельные капсульные места в купейных вагонах. Они расположены в два ряда друг над другом, чтобы путешественники могли иметь свое личное пространство.

в 2024 году на континенте начнут курсировать несколько популярных поездов, соединяющих отличные туристические локации в разных странах. Какие железнодорожные маршруты заработают в Европе –