Об этом сообщили местные правоохранители. В салоне авто, кроме виновного в инциденте, находился еще пассажир.

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Что случилось

История произошла 4 августа. Жители дома еще спали, когда у него на большой скорости врезался автомобиль Renault Koleos. Машина снесла защитный барьер возле дома и пробила стену. По словам жителей, автомобиль также выбил окна и повредил мебель.

К счастью, никто из людей, которые на момент инцидента находились в доме, не пострадал. Люди спали в комнатах, которые не зацепило.

За рулем авто, как подтвердили позднее полицейские и местные СМИ, находился эмигрант из Украины. Его и пассажира госпитализировали с травмами.

Украинец не справился с управлением, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал 2,5 промилле алкоголя в его крови.

Все, что произошло в ту ночь, зафиксировали камеры мониторинга. На записи видно, что опасное происшествие произошло в 4:36, а водитель практически не тормозил.