Пьяный украинец в Польше забросала камнями чужое авто

Ситуация произошла в городке Могильно. 22-летнего гражданина Украины обвинили в умышленном повреждении чужого имущества.

Инцидент произошел 7 октября. Украинец, который совершил преступление, проживает во Влоцлавеке.

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Что известно о действиях украинца

Дежурный штаба Могильно в 4:25 утра получил сообщение в котором говорилось о том, что неизвестный мужчина бросает камни в припаркованные автомобили на улице Паднивськой.

После получения сигнала полицейские отправились на место происшествия. Когда правоохранители прибыли, то заметили на месте хулигана, который взобрался на капот поврежденного ним Volkswagen Passat.

Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 22-летний украинец. В организме молодого было 0,6 промилле алкоголя.

Полицейские также сконтактировались с владельцем Volkswagen Passat. Причиненный ущерб был оценен в 12 тысяч злотых (около 84 тысячи гривен). У автомобиля избиты окна, зеркала и фары, много вмятин на кузове.

Виновник инцидента будет привлечен к суду за свой поступок. Ему грозит до пяти лет заключения.