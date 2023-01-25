Чем кормят пациентов в больницах Польши: 10 фото малоаппетитных завтраков

Питание в польских больницах далеко не самого высокого качества. Пациенты часто жалуются, что их кормят продуктами, которые не только не вызывают аппетита, но могут навредить здоровью.

Так, давно известно, что когда речь идет о питании в больницах Польши, то не стоит многого ожидать. Известное польское издание Polityka – Super Express попросило своих читателей поделиться снимками больничной пищи и смотрите дальше, что из этого вышло.

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Какая ситуация с питанием в польских больницах

Раньше в больницах работали кухни, поэтому пациенты получали свежие и теплые порции завтрака, обеда и ужина. Сегодня же медучреждения обслуживают предприятия общественного питания.

И сегодня уже привычные порции – это скромные наборы продуктов, которые трудно назвать сбалансированным питанием. Чаще всего на фото, которыми поделились пациенты, видно, что в больничном питании преобладают: белый хлеб, мясо и совсем немного овощей.

Чем кормят пациентов в больницах Польши

В 2020 году общественная сеть Watchdog Polska, собрав данные более 500 больниц страны, сообщила, что ежедневное питание для одного пациента стоит около 7 злотых.



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka



Фото: polityka