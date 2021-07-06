Как перевезти личные вещи в новую страну: опыт украинских мигрантов
Источник:Polsha 24
Переезд в новую страну всегда предполагает решение ряда сопутствующих проблем. Кроме детальной подготовки и проверки документов, украинцам приходится думать о перевозке личных вещей.
Перевезти материальные достояния всей своей жизни на практике не так уж и просто. Кто-то делает это в несколько подходов, пересекает границу загруженными под завязку грузовыми автобусами или пользуется услугами международной почты.
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Опыт украинских мигрантов
Украинец Сергей переехал в польский город Гдыню вместе с женой. Сначала пара планировала приобрести все необходимое на месте, однако впоследствии решили, что менее чем за 1 000 евро можно найти перевозчика, который поможет с личными вещами.
Подсчитав все теоретические расходы, семья поняла, что воспользоваться такой услугой будет выгоднее – в новой стране на первых этапах и так пришлось изрядно потратиться на аренду жилья и бытовые мелочи.
С перевозчиком паре удалось взять с собой в Польшу все, что поместилось:
- пылесос;
- посуду;
- одежду;
- простыни, одеяла и подушки;
- сушку для белья.
Большую технику (холодильник и стиральную машину) супруги не перевозили, ведь те и так нуждались в замене.
Супруги воспользовались услугами частного перевозчика / Фото Pexels
Минусы такой перевозки
По мнению Сергея, они собирались в спешке, и поэтому сильно переплатили. По словам украинца, это был "первый лучший" перевозчик, которого удалось найти, и все было договорено "на словах".
Некоторые вещи, к сожалению, повредились во время транспортировки, а предъявить претензии было некому,
– рассказывает мигрант.
Сергей советует пользоваться услугами официальных компаний, которые относятся к перевозкам заботливо и отвечают за сохранение состояния вещей.
Также украинец предостерегает соотечественников, чтобы те не спешили перевозить все и сразу – обычно на съемных квартирах есть все необходимое, а если вы планируете жить в общежитии, то там точно много чего не поместится.
Не стоит перевозить все и сразу / Фото Pexels