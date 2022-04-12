Переезд в Испанию с детьми и домашними питомцами: какие документы понадобятся
Источник:Евакуація.City
Многие украинцы во время войны хотят получить безопасное временное убежище в солнечной Испании. Напоминаем правила въезда в страну.
Чтобы попасть в Испанию, сначала нужно пересечь границу Украины с ЕС в любой из соседних Украины стран, входящих в состав ЕС. Сделать это можно на собственном автомобиле, с помощью эвакуационных поездов или пеших переходов. Испания, как и другие страны ЕС, упростила условия въезда для украинцев. В частности, в стране упразднили все COVID-требования при пересечении границы.
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Какие документы нужны
Для пересечения границы ЕС нужно иметь при себе заграничный или украинский паспорт любого формата. Подходят: ID-версия, книжный образец, загранпаспорт старого образца, биометрия или другой документ, подтверждающий проживание на территории Украины до 24 февраля 2022 года.Совет! Если у вас нет загранпаспорта, обратитесь в ближайшее консульство на территории страны, границу с которой пересекли, выезжая из Украины. Там вы получите справку, подтверждающую ваше лицо и гражданство.
Для пересечения границы с детьми понадобится еще Свидетельство о рождении, а также документ, подтверждающий родственные связи или попечительство.
Границу Испании можно пересечь и с домашними любимцами. Для этого следует учесть следующие условия:
- животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа;
- иметь прививку от бешенства;
- иметь тест на титрование антител;
- иметь международный сертификат для перемещения или паспорт, подтверждающий прививку.
Все требования и советы по поездкам за границу с домашними животными можно найти на карте от МИД Украины.