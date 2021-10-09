Пенсионерка уехала в Италию и стала писать стихи об Украине: история женщины с Винницкой области

Мария Ковальчук родом из Сальника. В родном селе работала учительницей. А после выхода на пенсию решилась на заработки в Европе и открыла для себя новое хобби.

За тысячу километров от родного дома пенсионера написала целую поэтическую книгу. Творчество стало для женщины утешением в моменты глубокой печали по Родине.

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История украинки в ​​Италии

В Италии Мария Ковальчук проработала одиннадцать лет. Все это время она чувствовала сильную ностальгию по своей страной. Эти эмоции стали толчком к открытию новых талантов.

Кроме поэзии, Мария Михайловна также увлеклась украинской песней.

Поэтические строки и украинская песня были утешением в минуты, когда растравляла душу ностальгия по дому, родне, деревне. Леся Украинка писала: "Чтобы не плакать, я смеялась". А я, чтобы не плакать, – пела,

– рассказывает женщина.

В Украине Мария окончила филологический факультет Винницкого педагогического университета. После этого она тридцать семь лет проработала в школе. Женщина называет себя "старорежимной" учительницей. Говорит, если бы ей раньше кто-то сказал, что она выйдет на пенсию в 62 года и после этого поедет работать за границу, то в такое она ни за что не поверила бы.

Но в 90-х, вспоминает героиня статьи, жизнь в Украине была нелегкой. Семья испытывала финансовые трудности.

Внучка пошла в первый класс, дочь строится, на всем экономим. Внучке купили туфли – она в них в школу зашла, а из школы пришла босса, потому улетели подошвы,

– вспоминает Мария Ковальчук.

Тогда женщина начала задумываться над тем, чтобы материально помочь своей семье. А окончательно решила ехать за границу, когда увидела в Виннице на автовокзале, как пожилой мужчина провожал на заработки свою жену.

Мария Михайловна попросила женщину из своего села, у которой был опыт работы в Италии, помочь ей трудоустроиться за рубежом. Вспоминает, добиралась до места назначения долго. Сначала сын женщины, который тогда жил в Германии, выслал ей приглашение. Позже из Германии пенсионерка самолетом отправилась в Италию.

Жила и работала сиделкой украинка в Европе нелегально. Шесть лет, пока не получила необходимых документов, никуда не выезжала, не могла навещать родных в Украине.

Говорит, сначала было очень трудно, в частности из-за незнания языка. Но работа за рубежом, утверждает Мария Михайловна, много чего ее научила.

У меня изменилось отношение к людям. Мне, кажется, еще больше стало жаль одиноких, больных людей. Я еще больше убедилась в том, что семья – это одна из главных ценностей в жизни, которую ничем нельзя заменить,

– подытоживает женщина.

Мария Ковальчук уже вернулась в Украину и живет в родном Сальнике. Но время своей эмиграции вспоминает с интересом и благодарностью.