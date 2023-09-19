На 10 лет раньше, чем немцы: смогут ли украинцы в Германии иметь пенсию на льготных условиях

В Германии недавняя волна распространяющейся в социальных сетях информации свидетельствует о том, что украинские беженцы смогут претендовать на получение немецкой пенсии на льготных условиях. Речь идет о возрасте 57 лет, что на десять лет быстрее, чем коренные немцы.

Эту информацию опровергли в Федеральном пенсионном страховании. Что известно о фейковом заявлении – читайте дальше!

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Пенсия на льготных условиях в Германии для украинцев – фейк

Недавно появилась новость о том, что с июня этого года Германия станет выплачивать пенсии украинским беженцам с 57 лет. Это открытие вызвало значительное внимание и реакцию в немецком обществе, в первую очередь из-за резкого контраста, который оно представляет: беженцы получают льготный выход на пенсию на 10 лет раньше, чем сами немцы.

Так, в Федеральном пенсионном страховании Германии опубликовали опровержение. В заявлении говорится, что для иностранцев и граждан Германии применяются те же пенсионные законы и возраст выхода на пенсию.