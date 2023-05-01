Украинцы за границей смогут получать пенсию переводами через "Укрпочту"

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Украинцы смогут получать пенсию через "Укрпочту"

Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, международными переводами через Укрпочту.

Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше,

– говорится в сообщении.

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

В правительстве добавили, что теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей, при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания.

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.