Pegasus Airlines запустит новый рейс из Кракова: куда улетит
Источник:Lowcost Avia
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines увеличивает количество направлений из польских городов и открывает еще одно сообщение из Кракова. Улетит в столицу Турции – Анкару.
Pegasus Airlines начнет летать из Кракова в Турцию
Полеты начнут с 10 июля этого года. Ранее авиакомпания открыла маршрут из Анкары в Варшаву.
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- Краков – Анкара: с 10 июля 2023 года, дважды в неделю.
Рейсы будут обслуживать в понедельник и четверг.
Купить дешевые билеты вы можете в официальном приложении и на сайте авиакомпании flypgs.com.
Пример бронирования билетов Краков – Анкара / Скриншот с сайта flypgs.com
Wizz Air открыла два новых рейса
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз планирует два новых направления из Европы в Египет. Так, лоукостер улетит из Италии и Венгрии в Египет.
- Будапешт – Каир (Сфинкс): с 31 октября 2023, трижды в неделю;
- Милан (Мальпенса) – Хургада: с 31 октября 2023, дважды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц от Wizz Air. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.