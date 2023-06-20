Pegasus Airlines запустит новый рейс из Кракова: куда улетит

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines увеличивает количество направлений из польских городов и открывает еще одно сообщение из Кракова. Улетит в столицу Турции – Анкару.

Pegasus Airlines начнет летать из Кракова в Турцию

Полеты начнут с 10 июля этого года. Ранее авиакомпания открыла маршрут из Анкары в Варшаву.

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Краков – Анкара: с 10 июля 2023 года, дважды в неделю.

Рейсы будут обслуживать в понедельник и четверг.

Купить дешевые билеты вы можете в официальном приложении и на сайте авиакомпании flypgs.com.

Пример бронирования билетов Краков – Анкара / Скриншот с сайта flypgs.com

Wizz Air открыла два новых рейса

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз планирует два новых направления из Европы в Египет. Так, лоукостер улетит из Италии и Венгрии в Египет.

Будапешт – Каир (Сфинкс): с 31 октября 2023, трижды в неделю;

с 31 октября 2023, трижды в неделю; Милан (Мальпенса) – Хургада: с 31 октября 2023, дважды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц от Wizz Air. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.