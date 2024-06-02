Ноги вас поблагодарят: пассажир показал самое удобное место в новых самолетах Ryanair

Бюджетная авиакомпания Ryanair размещает максимальное количество кресел в своих самолетах, чтобы снизить себестоимость перелетов и удешевить авиабилеты. Как результат страдает комфорт - места для ног пассажиров остается меньше.

Однако даже в аскетичных салонах Ryanair есть кресла, которые могут вызвать восхищение – свободного пространства возле таких мест так много, что пассажир может растянуться во весь рост. Здесь даже удобнее, чем в бизнес-классе традиционных авиакомпаний.

Читайте также Популярная авиакомпания установит в самолеты кресла с новыми функциями: что станет доступно

Какое самое удобное место в самолетах Ryanair?

Одно из таких мест показал пассажир Ryanair с ником C. Trapiccioli #ELPLAN в сети Twitter. Фотографию он описал как "премиальное место Ryanair".

На изображении видно, что перед пассажиром нет одного кресла, благодаря чему пространство для ног превышает полтора метра.



Место имеет огромное пространство для ног / Фото C. Trapiccioli

Подобное сиденье расположено в ряду 29 новых самолетах Boeing 737-8200 MAX перед аварийными выходами. Хотя пассажир получает в свое распоряжение просто королевское пространство для ног, окна в этом ряду не предусмотрены. Поэтому наблюдать за тем, что происходит за бортом, не удастся.

Что известно об этих самолетах?

Boeing 737-8200 MAX является версией авиалайнера, которую Boeing создал специально по заказу Ryanair. Число мест в нем увеличено по сравнению со стандартным Boeing 737-8 MAX со 189 до 197.

Чтобы самолет мог пройти сертификацию по времени эвакуации пассажиров, к нему добавили два аварийных выхода за крылом. Благодаря этому в этой модели появились два места без окна, но с огромным местом для ног.