Паспортные сервисы за рубежом вводят проверки по FaceID: все из-за мошенников
Источник:ГП "Документ"
В ГП "Документ" за границей теперь вводят проверки по FaceID. Изменения касаются паспортных сервисов в Праге и Кельне.
Украинцы за границей, которые будут обращаться за услугами в паспортный сервис в Праге или Кельне, теперь смогут зарегистрироваться в электронной очереди только с помощью FaceID. Такие проверки временны.
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Борьба с мошенниками
Систему проверки лиц ввели, чтобы предотвратить мошенничество с очередями. Теперь, чтобы зарегистрироваться в онлайн-очереди в Праге и Кельне, нужно будет разрешить доступ к камере.
Без прохождения проверки зарегистрироваться не получится. Такую схему ввели из-за частых манипуляций с электронной очередью. Запись без проверки FaceID будет восстановлена после открытия стационарных центров в Праге и Кельне.
Если на оформление документов человека регистрирует родственник (или жена, муж или опекун), то он тоже должен явиться на прием и предоставить документ, чтобы удостоверить личность.
Также отмечается, что регистрация в центры обслуживания паспортного сервиса осуществляется только с помощью телеграм.
А если не получается зарегистрироваться по техническим причинам, можно позвонить по телефону на горячую линию: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Также есть вариант обратиться за помощью на страницы ГП "Документ" в фейсбуке:
- Страница паспортного сервиса в Кельне – по этой ссылке;
- Страница паспортного сервиса в Праге – по этой ссылке.
Подразделения ГП "Документ" в Европе работают в:
- Польше (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);
- Испании (Мадрид, Валенсия);
- Турции (Стамбул);
- Словакии (Братислава);
- Чехии (Прага);
- Германии (Кельн и Берлин).