Паспорт не нужен: в магазинах Британии нейросети будут определять возраст покупателей алкоголя

Тестирование новой автоматизированной технологии проверки возраста начали в супермаркетах Великобритании. Это позволит клиентам покупать алкоголь на кассах самообслуживания без разрешения персонала.

Внедрение новой технологии должно упростить работу продавцов, которым больше не придется проверять документы покупателей. Кроме того, авторы проекта считают, что это поможет оптимизировать процесс.

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Как будет работать новая система

С согласия покупателей, камера определит их возраст, используя алгоритмы и базу данных анонимных лиц. Разработчики утверждают, что это самая точная в мире технология оценки возраста, ведь они научили алгоритм на базе искусственного интеллекта проверять возраст лиц со средней точностью 2,2 года и он натренирован выявлять людей моложе 25 лет. В базе системы есть 125 тысяч лиц разного возраста – от 6 до 60 лет.

Ожидание одобрения возраста при самостоятельной проверке иногда огорчает покупателей. Наши решения для проверки возраста помогают розничным торговцам отвечать требованиям регуляционных органов по всему миру и идти в ногу с потребностями потребителей в быстрых и удобных услугах, сохраняя при этом конфиденциальность людей,

– сказал исполнительный директор компании-разработчика технологии.

В магазинах Британии нейросети будут определять возраст покупателей алкоголя / Фото unsplash

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Если система определит, что покупателю меньше 25 лет – она просигнализирует и клиенту необходимо будет предъявить удостоверение личности сотруднику, чтобы тот убедился, что перед ним совершеннолетний человек. Представители розничной торговли заявляют, что использование этой технологии может снизить количество случаев злоупотреблений со стороны персонала. Кроме того, это приведет к меньшей агрессии и жестокому обращению с работниками супермаркетов, когда несовершеннолетним людям отказывают в продаже алкоголя. Ведь это машина будет отказывать, а не продавец.

Новая система будет работать на кассах самообслуживания / Фото Gondella

Мы знаем, как мало времени у некоторых наших клиентов, поэтому мы всегда хотим сделать все быстрее и проще для них, когда они делают покупки у нас,

– рассказала Джерри Хебберд, директор по инновациям в розничной торговле.

Проект создан при поддержке британского МВД и его запустили в режиме тестирования. Поэтому проверка нейросетью пока проходит только с согласия клиента.