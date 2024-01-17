Европейское гражданство: в каких странах ЕС легче всего и труднее всего получить паспорт

Страны ЕС не часто предоставляют гражданство людям из государств, не входящих в Евросоюз. В среднем паспорт получают 3,56% желающих.

Канадское иммиграционное агентство CanadaCIS провело исследование, чтобы обнаружить, в какой стране ЕС больше всего шансов получить гражданство. В каких государствах вполне реально получить паспорт Евросоюза дальше в материале.

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Доступное гражданство: что говорит статистика

Анализ был проведен на основе собранных данных об иммиграции с 2009 по 2021 год.

Швецию назвали первой страной в списке членов Европейского Союза, где проще всего стать гражданином. Именно в этом государстве самый высокий уровень приема как для мужчин, так и для женщин. В Швеции каждый десятый заявитель (9,3%) получает желаемое шведское гражданство.

Далее в перечне государств, где проще получить гражданство людям за пределами ЕС, разместились Нидерланды, Португалия и Исландия.

А вот труднее всего получить паспорт Евросоюза в Эстонии: здесь гражданство предоставляется примерно одному из каждых 200 заявителей (0,6%). Также непросто стать гражданином Чехии, Латвии и Литвы.

Россияне массово пытаются получить паспорт Молдовы

В Молдове наблюдается неслыханный ажиотаж среди желающих, в основном россиян, получить гражданство. Власти страны даже заявили, что не успевают обрабатывать все заявления, которые подают в иммиграционную службу россияне.

Для того чтобы наладить процесс, даже просят продлить срок для рассмотрения заявлений. Чиновники объясняют, что к такому стремительному росту количества желающих получить молдавское гражданство привела война России против Украины. В ведомстве сообщили, что 70% заявителей являются гражданами РФ, а 20% - украинцами.