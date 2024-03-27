Домой на Пасху: пограничники сообщают о сложной ситуации на границе
Источник:Госпогранслужба
Христиане западного обряда будут праздновать Пасху уже в воскресенье, 31 марта. Многие накануне будут возвращаться домой, в Украину, чтобы провести день с родными.
В большинстве стран ЕС 31 марта – 1 апреля – выходные. Украинцы будут возвращаться домой, чтобы провести пасхальное время в кругу семьи. Кроме того, есть те, кто едут на праздники в другие страны. В частности, в Польшу.
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Какова ситуация на границе с Польшей
Пограничники заявили, что за считанные дни до Пасхи ситуация на границе с Польшей усложняется. Поток лиц и транспорта колоссально возрастает.
В связи с приближением Пасхальных праздников на границе с Польшей растет поток людей и транспорта. Только в течение последних дней пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тысяч,
– говорится в сообщении.
Чтобы пересечь границу, водители легковушек и автобусов чаще всего выбирают такие пункты пропуска:
- "Краковец";
- "Шегини".
Именно там наблюдают наибольшее накопление транспорта.
Кроме того, пограничники фиксируют очереди и на въезд в Украину. Сейчас наименьшую динамику фиксируют в таких пунктах пропуска:
- "Смильница";
- "Грушев";
- "Рава-Русская";
- "Угринов".
Чтобы сэкономить время и не стоять в длинных очередях людям рекомендуют выбрать именно эти пункты пропуска для пересечения границы. Всем, кто празднует, желают веселой Пасхи.