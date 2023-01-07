Среди них есть и те, что изменили свою функцию – стали гостиницами. Эти вагоны оснащены белыми скатертями, серебряными приборами, мягкими кроватями и мраморными ваннами. Они как настоящие пятизвездочные отели, только на колесах.
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5 самых роскошных поездов в мире
Venice Simplon-Orient-Express – Франция
Это легендарный "Восточный экспресс", известный по всему миру. После пандемии поезд компании Belmond успешно продолжает возить своих пассажиров по разным маршрутам – Париж, Лондон, Рим, Амстердам.
Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond
Как выглядит Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond
Одно из купе в вагоне поезда Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond
Train Suite Shiki-shima – Япония
Японский поезд с современным минимальным дизайном доказывает, что не все роскошные вагоны должны быть винтажными. В поезде, который курсирует по регионам Тохоку и Хоккайдо, всего 17 спальных мест.
Train Suite Shiki-shima / Фото East Japan Railway Company
Лучшие места расположены в двухэтажном седьмом вагоне. Его интерьер отделан с использованием традиционных элементов. Есть и изюминки, одна из главных – деревянная ванна, изготовленная из 300-летнего кипариса.
Orient Express от Accor – Франция
Нередко этот поезд путают с Venice Simplon-Orient-Express, но это не одно и то же. Компания Accor решила запустить свой "Восточный экспресс". Планируется открыть в 2025 году.
Ресторан в Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor
Вагон Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor
У него будет 17 вагонов поезда, которые недавно обнаружили на границе Польши и Беларуси и теперь реставрируют. Исторические вагоны будут полностью переосмыслены в максималистском стиле с использованием бархата, красного дерева, зеркал и перламутровых акцентов.
Интерьер Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor
Одно из купе поезда Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the New Orient Express, Accor
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InterContinental Khao Yai – Таиланд
Это необычный поезд – он не курсирует, а есть гостиницей. Новый курорт InterContinental Khao Yai Resort расположился в перепрофилированных вагонах, не использовавшихся более 50 лет.
Старинные вагоны обрели новую жизнь – с роскошным дизайном, обрамлением тайским шелком и даже просторными террасами с ваннами и бассейнами под открытым небом.
Поезд-отель InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com
InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com
В настоящее время доступно 19 номеров категории люкс. Впрочем, обещают, что их будет больше. Локация гостиницы выбрана не случайно: она отсылает к тому, что в XIX веке регион являлся важным железнодорожным хабом Таиланда. Поэтому гости могут наслаждаться отдыхом в нестандартной локации.
Одно из купе InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com
Роскошная ванная в InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com
Kruger Shalati – ЮАР
Дикая природа национального парка Крюгера, долина реки и полная беспечность – в ЮАР работает отель в поезде, стоящем на заброшенном железнодорожном мосту Селати. Построен он в 1912 году для того, чтобы посетители могли удобно добираться до национального парка Крюгера. После прогулки путешественники ночевали в поезде, а утром он отправлялся дальше. Именно к истории моста и присылает концепция гостиницы.
Отель-поезд Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook
В необычной гостинице 31 номер – с успокаивающей цветовой гаммой в естественных тонах, большими ваннами и огромными окнами, бассейнами с роскошным видом на дикую природу.
Комната в отеле Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook
Ванная комната в Kruger Shalati с живописным пейзажем на дикую природу / Фото Kruger Shalati / Facebook