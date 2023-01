Среди них есть и те, что изменили свою функцию – стали гостиницами. Эти вагоны оснащены белыми скатертями, серебряными приборами, мягкими кроватями и мраморными ваннами. Они как настоящие пятизвездочные отели, только на колесах.

Читайте также Соляная шахта у Кракова и Королевский замок: 5 музеев Польши, которые можно посетить виртуально

5 самых роскошных поездов в мире

Venice Simplon-Orient-Express – Франция

Это легендарный "Восточный экспресс", известный по всему миру. После пандемии поезд компании Belmond успешно продолжает возить своих пассажиров по разным маршрутам – Париж, Лондон, Рим, Амстердам.

Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond

Как выглядит Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond

Все 17 вагонов поезда когда-то были частью того же "Восточного экспресса", самый старый из них был сделан в 1926 году. На лето 2023 года компания уже анонсировала новые люксы с собственной ванной, а следующей зимой – новый маршрут: из Парижа в заснеженные французские Альпы.



Одно из купе в вагоне поезда Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond

Train Suite Shiki-shima – Япония

Японский поезд с современным минимальным дизайном доказывает, что не все роскошные вагоны должны быть винтажными. В поезде, который курсирует по регионам Тохоку и Хоккайдо, всего 17 спальных мест.

Train Suite Shiki-shima / Фото East Japan Railway Company​

Лучшие места расположены в двухэтажном седьмом вагоне. Его интерьер отделан с использованием традиционных элементов. Есть и изюминки, одна из главных – деревянная ванна, изготовленная из 300-летнего кипариса.

Orient Express от Accor – Франция

Нередко этот поезд путают с Venice Simplon-Orient-Express, но это не одно и то же. Компания Accor решила запустить свой "Восточный экспресс". Планируется открыть в 2025 году.

Ресторан в Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

Вагон Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

У него будет 17 вагонов поезда, которые недавно обнаружили на границе Польши и Беларуси и теперь реставрируют. Исторические вагоны будут полностью переосмыслены в максималистском стиле с использованием бархата, красного дерева, зеркал и перламутровых акцентов.

Интерьер Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

Одно из купе поезда Orient Express от Accor / Фото Maxime d'Angeac for the New Orient Express, Accor

​Обратите внимание В Гданьск на уикенд: что посмотреть в морской столице Польши за 2 дня

InterContinental Khao Yai – Таиланд

Это необычный поезд – он не курсирует, а есть гостиницей. Новый курорт InterContinental Khao Yai Resort расположился в перепрофилированных вагонах, не использовавшихся более 50 лет.

Старинные вагоны обрели новую жизнь – с роскошным дизайном, обрамлением тайским шелком и даже просторными террасами с ваннами и бассейнами под открытым небом.

Поезд-отель InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

В настоящее время доступно 19 номеров категории люкс. Впрочем, обещают, что их будет больше. Локация гостиницы выбрана не случайно: она отсылает к тому, что в XIX веке регион являлся важным железнодорожным хабом Таиланда. Поэтому гости могут наслаждаться отдыхом в нестандартной локации.

Одно из купе InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

Роскошная ванная в InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

Kruger Shalati – ЮАР

Дикая природа национального парка Крюгера, долина реки и полная беспечность – в ЮАР работает отель в поезде, стоящем на заброшенном железнодорожном мосту Селати. Построен он в 1912 году для того, чтобы посетители могли удобно добираться до национального парка Крюгера. После прогулки путешественники ночевали в поезде, а утром он отправлялся дальше. Именно к истории моста и присылает концепция гостиницы.



Отель-поезд Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook

В необычной гостинице 31 номер – с успокаивающей цветовой гаммой в естественных тонах, большими ваннами и огромными окнами, бассейнами с роскошным видом на дикую природу.

Комната в отеле Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook



Ванная комната в Kruger Shalati с живописным пейзажем на дикую природу / Фото Kruger Shalati / Facebook