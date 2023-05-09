Памятник Нельсону в Ливерпуле обнесли песком: зачем и как он сейчас выглядит

В британском Ливерпуле, где состоится песенный конкурс Евровидение-2023, неожиданно решили "защитить" памятник адмиралу Нельсону.

Монумент обложили мешками с песком, как это делали с достопримечательностями в Украине. Зачем британцы это сделали, и как выглядит памятник сейчас, смотрите дальше.

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Какова цель ливерпульской инсталляции

Памятник адмиралу Нельсону в Ливерпуле обложили мешками с песком в знак солидарности с Украиной. Это инсталляция, призванная обратить внимание на защиту культурных объектов от агрессии России и напомнить миру о войне.

Вот так выглядит сейчас монумент адмиралу Нельсону в Ливерпуле: смотрите видео

На памятнике между мешками с песком установили экраны с динамиками, на которых показывают фильм об андеграундной музыкальной сцене. Он снят с участием украинских музыкантов.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2023 принимает британский Ливерпуль. Украина победила в прошлом году, но не смогла провести Евровидение по соображениям безопасности.

От Украины за победу в Евровидении-2023 будет бороться группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая. А финальная часть – 13 мая.