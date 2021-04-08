С 1960 годов в Европе наблюдалась тенденция увеличения показателей продолжительности жизни. Однако за последние годы показатели ожидаемой продолжительности жизни начали уменьшаться. Вспышка пандемии COVID-19 - одна из причин.

Об этом свидетельствуют данные Евростата 2020 года . Интересно, что среди мужчин прогнозы менее оптимистичны, чем среди женщин.

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Показатели

Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни среди всех категорий населения было зафиксировано в следующих странах:

Испания – минус 1,6 года по сравнению с 2019 годом

– Болгария – минус 1,5 года по сравнению с 2019 годом

– Литва – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом

– Польша – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом

– Румыния – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом

Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни среди мужчин было зафиксировано в следующих странах:

Болгария – минус 1,7 года по сравнению с 2019 годом

– Латвия – минус 1,5 года по сравнению с 2019 годом

– Польша – минус 1,5 года по сравнению с 2019 годом

– Испания – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом

– Румыния – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом

Заметим, что ожидаемая продолжительность жизни – не то же самое, что средняя продолжительность жизни . Это среднее количество лет, которое прожил бы новорожденный, постоянно находясь в условиях текущей смертности.