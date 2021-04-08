Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС уменьшилась: почему и на сколько
С 1960 годов в Европе наблюдалась тенденция увеличения показателей продолжительности жизни. Однако за последние годы показатели ожидаемой продолжительности жизни начали уменьшаться. Вспышка пандемии COVID-19 - одна из причин.
Источник:Евростат
Об этом свидетельствуют данные Евростата 2020 года. Интересно, что среди мужчин прогнозы менее оптимистичны, чем среди женщин.
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Показатели
Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни среди всех категорий населения было зафиксировано в следующих странах:
- Испания – минус 1,6 года по сравнению с 2019 годом
- Болгария – минус 1,5 года по сравнению с 2019 годом
- Литва – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом
- Польша – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом
- Румыния – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом
Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни среди мужчин было зафиксировано в следующих странах:
- Болгария – минус 1,7 года по сравнению с 2019 годом
- Латвия – минус 1,5 года по сравнению с 2019 годом
- Польша – минус 1,5 года по сравнению с 2019 годом
- Испания – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом
- Румыния – минус 1,4 года по сравнению с 2019 годом
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Европе уменьшилась за время пандемии / Фото Unsplash
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