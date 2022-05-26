В Оттаве сделали бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев
Источник:VisitUkraine.Today
Украинцы, прибывшие в Оттаву в рамках программы CUAET, смогут воспользоваться бесплатным проездом во всех видах городского транспорта от OC Transpo. У них есть такая возможность на протяжении шести месяцев.
В Оттаве сделали бесплатный проезд для украинских беженцев
Бесплатный также проезд и в Para Transpo. Это специальный транспорт для людей с ограниченными возможностями. Впрочем, регистрироваться на Para Transpo нужно отдельно. При этом таким людям предоставят временный проездной – до одобрения заявки.
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Так, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо получить смарткарту, действительную в автобусах и поездах OC Transpo. Эти специальные карты действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.
Чтобы получить карту на бесплатный проезд, вы должны:
- Быть физическим лицом / семьей, вынужденно перемещенной из родной страны;
- Не получать финансирование на транспорт из других источников;
- Не быть беженцем при поддержке правительства (GAR) или Ontario Works (OW).
Новые правила бесплатного проезда в Европе
С 24 февраля Европа разрешила украинским беженцам бесплатно передвигаться по странам. Однако с 1 июня ряд государств ЕС изменяют правила пользования общественным транспортом.
В большинстве стран право на бесплатный проезд для украинцев сохраняется и дальше. Однако некоторые европейские государства частично отменяют свободный проезд уже с 1 июня. Речь идет о Польше, Швейцарии, Германии, Болгарии и Чехии. Для украинцев в этих странах будет действовать льготный проезд.
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