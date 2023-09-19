Осторожно, агрессивные чайки: власти Венеции предупредили туристов об опасных птицах
Источник:ANSA
Власти итальянской Венеции предупредили гостей города об агрессивном поведении чаек. Птицы уже несколько раз нападали на туристов.
Эти предупреждения появились после того, как чайки несколько раз налетали на туристов, выхватывая у них из рук еду. Особенно птицы любят бургеры и пиццу.
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Опасные птицы
По городу установили специальные таблички на итальянском и английском языках. На них туристам советуют не приближаться к агрессивным птицам и не пытаться их покормить.
Также власти советуют путешественникам воздержаться от потребления пиццы, бургеров и чипсов, когда они сидят на городской лестнице или у каналов.
Чайки любят надоедать туристам, когда они сидят на террасах в кафе и ресторанах. Власти Венеции пытаются бороться с этими птицами, но пока бесполезно. После пандемии и возобновления активного туризма, итальянские чайки стали еще более дерзкими.
Чайки регулярно нападают на туристов с едой / Фото Unsplash
Венеция вводит плату за въезд
Венеция будет взимать с туристов, приезжающих на один день, плату за въезд в город. Правило начнет действовать с весны 2024 года. По 5 евро будут снимать со всех путешественников от 14 лет.
Для начала платный въезд будет введен в тестовом режиме: только в конкретные, наиболее загруженные дни в Венеции. К примеру, во время карнавала или праздников.Добавим, ЮНЕСКО так и не включила Венецию в список объектов под угрозой исчезновения. Такое решение было принято после того, как группа проголосовала за отклонение рекомендаций экспертов агентства, заявивших, что Италия не сделала достаточно для защиты "хрупкого города".