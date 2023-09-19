Осторожно, агрессивные чайки: власти Венеции предупредили туристов об опасных птицах

Власти итальянской Венеции предупредили гостей города об агрессивном поведении чаек. Птицы уже несколько раз нападали на туристов.

Эти предупреждения появились после того, как чайки несколько раз налетали на туристов, выхватывая у них из рук еду. Особенно птицы любят бургеры и пиццу.

Интересно Пассажиры в ярости: самолет приземлился без единого чемодана на борту

Опасные птицы

По городу установили специальные таблички на итальянском и английском языках. На них туристам советуют не приближаться к агрессивным птицам и не пытаться их покормить.

Также власти советуют путешественникам воздержаться от потребления пиццы, бургеров и чипсов, когда они сидят на городской лестнице или у каналов.

Чайки любят надоедать туристам, когда они сидят на террасах в кафе и ресторанах. Власти Венеции пытаются бороться с этими птицами, но пока бесполезно. После пандемии и возобновления активного туризма, итальянские чайки стали еще более дерзкими.

Чайки регулярно нападают на туристов с едой / Фото Unsplash

Венеция вводит плату за въезд

Венеция будет взимать с туристов, приезжающих на один день, плату за въезд в город. Правило начнет действовать с весны 2024 года. По 5 евро будут снимать со всех путешественников от 14 лет.

Для начала платный въезд будет введен в тестовом режиме: только в конкретные, наиболее загруженные дни в Венеции. К примеру, во время карнавала или праздников.