В Венеции ввели новые жесткие ограничения для туристов

Венеция продолжает бороться с туристами всеми возможными способами. Не успели путешественники привыкнуть к тому, что за въезд в город нужно платить, как ввели новые ограничения.

Италия – одна из самых популярных стран мира среди туристов. В течение 2024 года она ожидает принять около 400 миллионов туристов. Львиная доля из них добавила Венецию в своем списке must visit. Нельзя сказать, что город этому очень рад.

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В Венеции ввели новые ограничения

Не успели путешественники оправиться, что за въезд в Венецию придется заплатить 5 евро (около 220 гривен). Стоит заметить, что это касается только тех путешественников, которые не будут оставаться в Венеции на ночлег. Сейчас ограничения ввели на период с 25 апреля по 14 июля. В этот период в Венецию прибывает больше всего туристов.



Венеция ввела новые ограничения для туристов / Unsplash

В июне 2024 года Венеция ввела новые ограничения. Теперь туристические группы максимально могут состоять из 25 туристов. Это создаст существенные проблемы туристам, ведь в среднем туристическая группа – 40+ человек. Теперь придется или нанимать двух гидов, или делать экскурсии по очереди.

Кроме того, гидам запретили пользоваться громкоговорителями. Опасаются, что громкие звуки разрушат магию кружевного прекрасного города.