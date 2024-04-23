Без туристов по местам богов и героев: Греция возмутила людей "элитарными турами"

Путешественники из разных уголков мира возмущены инициативой Греции. Там решили организовывать "элитарные туры" к Акрополю, расположенному в Афинах. Те, кто заплатят, смогут увидеть его без толп туристов.

В 2024 году туризм наконец вернулся на допандемийный уровень. Возле самых популярных мировых локаций – негде яблоку упасть. Чтобы уменьшить количество посетителей, власти разных стран идут на самые разнообразные шаги. Например, вводят платный вход. Между тем в Греции решили ввести “элитарные туры”.

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Туристы возмущены "элитарными турами"

Афинский акрополь – самый известный в мире. Каждый год посмотреть на него приезжают миллионы туристов. Их стало так много, что осмотреть акрополь без толпы – нереально.

Чтобы все-таки дать людям такую возможность, греческие власти решили ввести так называемые "элитарные туры". Люди, которые их приобретут, смогут посещать Акрополь от 07:00 до 09:00 и от 20:00 до 22:00. Отмечают, что такое решение должно помочь Акрополю. Все потому, что из-за бесконтрольного посещения туристов разрушается само древнее здание.



Ежедневно Акрополь посещают более 22 тысяч туристов / Unsplash

Стоить "элитарные туры" будут более 200 тысяч гривен. В одну туристическую группу смогут войти до 5 человек.

Путешественники из разных уголков мира возмущены таким решением и называют его несправедливым.