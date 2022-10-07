Отправить посылку из Польши в Украину стало дешевле на 75%: актуальные тарифы

В рамках акции POMOC UKRAINIE национальный почтовый оператор Польши Poczta Polska пересмотрел стоимость отправки посылок в Украину. Сниженные тарифы начали действовать уже с 5 октября.

Poczta Polska снизила стоимость доставки посылок в Украину на 75%

Так, почта Польши существенно снизила тарифы на отправку посылок в Украину. Речь идет только об отправке через сервис EMS (сервис ускоренной международной доставки). При этом вес посылки не должен превышать 20 килограммов.

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Посылки можно отправить из отделений почты Польши, принимающих отправку EMS. Их доставка в любое отделение Укрпочты займет 7 – 14 дней. Цены стартуют от 42 злотых за посылку (около 300 гривен).

Рассчитать приблизительную стоимость доставки вы можете с помощью калькулятора на сайте Poczta Polska.

Почта Польши очень многое сделала с начала войны для наших граждан и системно продолжает поддерживать нас и нашу страну, за что я искренне благодарен,

– сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

По словам Смилянского, следующим шагом станет пересмотр тарифов на доставку отправлений из Украины в Польшу. Это позволит углубить сотрудничество между почтовыми операторами двух стран.



Poczta Polska снизила стоимость доставки посылок в Украину на 75% / Фото фейсбук Укрпочты