В Польше больше не будут продолжать автоматически визы и ВНЖ: названы сроки
Источник:money.pl
Власти Польши решили отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это внесет некоторые изменения.
В частности, это означает, что визы и ВНЖ (вид на постоянное жительство) иностранцев автоматически продолжаться больше не будут. Ранее по истечении срока их автоматически обновляли.
Читайте также Минимальная зарплата в Польше растет: сколько можно зарабатывать в следующем году
С 1 июля автоматически не будут продолжать визы и ВНЖ
В Польше с марта 2020 года есть норма, которая продолжает действие национальных виз и вид на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей многие иностранцы могли оставаться в стране даже с просроченными документами.
Однако из-за того, что режим эпидемической угрозы отменяют с 1 июля, норма перестанет действовать – все продленные визы и ВНЖ утратят силу в течение 30 дней. То есть с августа эти документы больше не будут действовать.
Законопроект уже готов и опубликован на сайте Центра законодательства при правительстве.
Польша предоставила гражданство рекордному числу украинцев в 2022 году
Польша упростила правила предоставления гражданства. Поэтому в 2022 году его получило так много человек, в частности украинцев.
В 2022 году гражданами Польши стали около 10 тысяч человек. Среди них:
- 5 200 граждан Украины,
- 2 985 граждан Беларуси,
- 405 граждан России.
В 2021 году польские паспорта получили 7 500 иностранцев, в предыдущие годы – еще меньше.